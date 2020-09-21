Сеул, , 10:27 — REGNUM Консорциум во главе с южнокорейской строительной компанией Hyundai Engineering and Construction (Hyundai E&C) выиграл заказ на строительство железной дороги на Филиппинах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, проект первого участка дороги оценивается в $573 млн.

Известно, что Hyundai Engineering and Construction участвовала в тендере вместе с южнокорейской Dong-Ah Geological Engineering Company и филиппинской компанией Megawide.

Отмечается, что в рамках проекта консорциум построит две наземные станции и участок железной дороги протяжностью 17 км. Первый из пяти участков дороги планируется завершить через 48 месяцев с даты начала строительства.