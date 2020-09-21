Москва, , 10:14 — REGNUM Отказ Банка России от дальнейшего снижения ключевой ставки означает отказ от политики стимулирования экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Отказ от политики снижения ключевой ставки — это отказ от попыток стимулировать экономику, которая жутко пострадала от коронабесия. Но нужно понять и Банк России. Снижение процентной ставки, помимо ослабления рубля, которое выгодно для бюджета, снизило интерес к российским государственным ценным бумагам, — сказал Делягин. — Девальвировать рубль можно и без снижения процентной ставки. А вот подрыв системы государственных займов невыгоден. Потому что если снижается привлекательность государственных займов, Минфин утрачивает одну из своих функций — функцию выкармливания деньгами налогоплательщиков разнообразных финансовых спекулянтов».

В свою очередь, экономист Владимир Гамза предположил, что ЦБ РФ поступил правильно.

«В условиях достаточно большой неопределенности, наверное, правильнее не изменять ключевой ставки. Ситуация стабильная, и нет необходимости дергаться. Я согласен с позицией Банка России, потому что мы все не очень понимаем, что будет по осени — будет ли вторая волна. И отсюда очень много остальных вопросов», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко спрогнозировал, что если до конца года в РФ существенно упадет курс рубля, то ЦБ РФ может повысить ключевую ставку.

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