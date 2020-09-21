Москва, , 10:14 — REGNUM Нефтяные цены успели 18 сентября передвинуть локальные максимумы, но не смогли подтвердить новый бычий пробой и к концу дня обосновались в районе отметки $43 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Тем не менее, нефть марки Brent, которая прибавила 8,4%, пережила лучшую неделю с июня. Сегодня, 21 сентября, фьючерсы и обновили более чем двухнедельные максимумы, вплотную приблизившись к уровню $44.

Пятничный откат был спровоцировал сообщениями о возобновлении экспорта и работы месторождений в Ливии после девятимесячного перерыва, о чем сообщил ливийский генерал Халифа Хафтар.

Перспективы увеличения предложения испугала трейдеров, но коррекция не получила продолжения, поскольку этот негатив перекрывается за счет недавнего ужесточения позиции Саудовской Аравии по отношению к нарушителям условий сделки ОПЕК+.

Тем временем в Мексиканском заливе формируется еще один тропический шторм под названием «Бета», который, по прогнозам синоптиков, вряд ли будет сильным, но все же повлияет на темпы восстановления добычи после урагана «Салли».

18 сентября Baker Hughes рапортовала о сокращении числа активных буровых на одну единицу, что добавило оптимизма к общей картине.

Фактором риска для Brent остается ситуация с эпидемией коронавируса. Признаки второй волны становятся все более очевидными, а это в свою очередь угрожает спросу и может воспрепятствовать дальнейшему подъему цен, если статистика по заболевшим продолжит вызывать опасения.

Пока же Brent продолжает стремиться к уровню $44, хотя после утреннего ралли котировки частично скорректировались, расположившись в районе $43,30 за баррель», — считает эксперт.

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