Москва, , 10:13 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Booking. сom предупреждение с требованием перестать обязывать отели гарантировать лучшую цену. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«ФАС России выдала ООО «Booking.com B.V.» второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заключая контракт с сервисом, отели и гостиницы лишались возможности предлагать более выгодные условия на своём сайте или стойке информации.

В предупреждении ФАС говорится, что компания обязана до 18 октября исключить из соглашений соответствующие условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении сервиса Booking.com.

НАрушение выразилось в навязывании гостиницам, отелям и хостелам в РФ «условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».

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