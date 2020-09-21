Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Свыше $174,8 млн легализовали через американские банки организации, связанные с властями КНДР. Об этом сообщает американская телекомпания NBC со ссылкой на досье, подготовленное интернет-порталом BuzzFeed на основе данных Финансовой разведки США — FinCEN.

Операции, о которых идёт речь, проходили через банки JP Morgan Chase и Bank of New York Mellon в период с 2008 по 2017 год. Именно в это время президенты США Барак Обама и Дональд Трамп постепенно ужесточали санкции против Пхеньяна, чтобы препятствовать развитию ядерной и ракетной программ КНДР.

Расследование BuzzFeed основано на банковских отчётах о подозрительных операциях — SAR (suspicious activity reports), которые строго конфиденциальны. В FinCEN заявили об утечке этих сведений.

Представители BuzzFeed передали досье о банковских операциях СМИ разных стран и международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), который в 2016 году опубликовал выдержки из так называемых Панамских документов, содержащих данные об офшорных счетах руководителей ряда стран.