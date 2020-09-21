Москва, , 10:12 — REGNUM В августе 2020 года модель RX стала самым продаваемым новым авто японского бренда Lexus в России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце дилеры Lexus реализовали 977 моделей RX. Это на 2,5% меньше, чем год назад, когда было продано 1002 экземпляра.

На втором месте по продажам находится модель Lexus NX. Этот автомобиль купили 513 российских автолюбителей. Здесь продажи упали на 16,7%. Тройку лидеров замыкает модель Lexus LX — 251 проданный автомобиль. Здесь наблюдается рост продаж на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга разместились соответственно Lexus ES (121 ед.; — 20%) и Lexus GX (54 ед.; +15%).

По итогам августа текущего года российские дилеры продали 1958 новых легковых машин Lexus, что на 11% меньше количества авто, проданных в августе прошлого года.

Ранее стало известно, что в конце сентября 2020 года на европейском авторынке должна появиться рестайлинговая модель Lexus RX в версии Sport Edition.

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