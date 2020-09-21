Иркутск, , 09:51 — REGNUM Любопытные данные обнародовали сотрудники сервиса путешествий «Туту.ру» по поводу того, сколько за проезд платили туристы, чтобы отдохнуть на Байкале. Как сообщает ircity.ru, к лету 2020 г. такое путешествие, в среднем подешевело на 50%.

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«При этом спрос летом на билеты из Москвы в Иркутск был на 20% выше, чем летом 2019, а на осень продажи пока на 36% выше, чем были к этому моменту год назад», — отмечается в сообщении. Сейчас полёт из Москвы до Иркутска обойдётся туристам примерно в 8,7 тысячи рублей, что на 40% меньше, чем осенью 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июля власти Иркутской области обнародовали данные, свидетельствующие о снижении на 50% туристического потока из-за карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса: в текущем периоде Иркутскую область посетили порядка 900 тыс. туристов (них 50 тысяч — иностранцы, тогда как в 2019 году их было примерно 1,7 миллиона человек.

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