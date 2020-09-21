Москва, , 09:52 — REGNUM Пять моделей премиального шведского бренда Volvo подорожали в России. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Наименьший рост стоимости произошел у компактного кроссовера ХС40 — на 35 тыс. рублей. На 50 тыс. рублей выросла цена на модель S60. Цена универсала V90 Cross Country и кроссовера XC90 увеличилась на 100 тыс. рублей.

Что же касается третьего кроссовера в модельной линейке — ХС60, то его прибавка к цене в зависимости от типа мотора варьируется от 50 тыс. рублей (бензиновые и гибридные агрегаты) до 100 тыс. рублей (дизельные моторы).

Отмечается, что цена седана S90 и универсала V60 Cross Country не изменилась.

Напомним, в августе продажи машин Volvo в РФ выросли на 62%, а по итогам первых восьми месяцев текущего года реализация машин шведской компании в нашей стране снизилась на 16%, до 4112 автомобилей.

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