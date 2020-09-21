Москва, , 09:50 — REGNUM Если до конца года в РФ существенно упадет курс рубля, то ЦБ РФ может повысить ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

«Решение регулятора сохранить ключевую ставку на прежнем уровне не было неожиданным. На мой взгляд, пауза в цикле снижения, скорее всего, затянется, — сказал он. — Экономика России на подобное решение регулятора не отреагирует никак. Кредитные ставки продолжат оставаться высокими, за исключением первоклассных заемщиков. Депозитные ставки, особенно валютные, будут снижаться и дальше. По моему мнению, ЦБ ключевую ставку менять в этом году не будет».

Но, как пояснил Домащенко, в случае существенного падения курса рубля, что вполне может случиться до конца года, возможен некоторый рост ключевой ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%, Банк России поступил ожидаемо.

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