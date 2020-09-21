Чебоксары, , 09:50 — REGNUM В Чувашии просроченные долги организаций ЖКХ за поставленные энергоресурсы снизились на 3% и составили 2,91 млрд рублей. Наибольшая доля задолженности сложилась перед газовиками. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 сентября, заявил на планёрке в правительстве глава минстроя Чувашии Александр Героев, говоря о подготовке к зиме.

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По словам министра, в преддверии начала отопительного сезона «важной задачей является сокращение задолженности организаций ЖКХ за потреблённые энергоресурсы».

"Просроченная задолженности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, за поставку топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 3%. По данным на 11 сентября, задолженность составила 2,91 млрд рублей, в том числе задолженность за теплоэнергию уменьшилась на 2,4% и составила 911 млн рублей, за электроэнергию уменьшилась на 3,8% и составила 432 млн рублей, за потреблённый природный газ уменьшилась на 3% и составила 1,567 млрд рублей», — проинформировал глава минстроя Чувашии.

Александр Героев также подчеркнул, что вопрос погашения задолженности находится «на постоянном контроле» регионального правительства, при этом «наиболее проблемные вопросы» рассматриваются на правительственной комиссии по вопросам задолженности за поставленные энергоресурсы. Очередное заседание состоится в конце сентября.

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