Чебоксары, 21 сентября 2020, 09:50 — REGNUM В Чувашии просроченные долги организаций ЖКХ за поставленные энергоресурсы снизились на 3% и составили 2,91 млрд рублей. Наибольшая доля задолженности сложилась перед газовиками. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 сентября, заявил на планёрке в правительстве глава минстроя Чувашии Александр Героев, говоря о подготовке к зиме.
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По словам министра, в преддверии начала отопительного сезона «важной задачей является сокращение задолженности организаций ЖКХ за потреблённые энергоресурсы».
Александр Героев также подчеркнул, что вопрос погашения задолженности находится «на постоянном контроле» регионального правительства, при этом «наиболее проблемные вопросы» рассматриваются на правительственной комиссии по вопросам задолженности за поставленные энергоресурсы. Очередное заседание состоится в конце сентября.
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