Сеул, , 09:50 — REGNUM С начала пандемии коронавируса объём обработанных грузов в портах Южной Кореи сократился почти на 20%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Согласно опубликованным данным, в августе 2020 года объем обработанных экспортно-импортных грузов составил 125,6 млн тонн, что на 19,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А речных грузов — на 7,3%, до 16,53 млн тонн.

Известно, что объём контейнерных грузов сократился на 3,9%, до 2,32 млн 20-фунтовых контейнеров, а насыпных — на 23,1%, до 40,29 млн тонн.

Отмечается, что объём обрабатываемых грузов в порту Пусана сократился на 5,6%, до 1,73 млн 20-фунтовых контейнеров, в порту Кванян — на 14,9%, до 165 тыс. контейнеров. С другой стороны, объём обрабатываемых грузов в порту Инчхона, напротив, увеличился на 10,3%, до 274 тыс. контейнеров.