Стокгольм, , 10:16 — REGNUM Высокие социальные пособия по безработице сохранятся еще в течение ближайших двух лет. Это следует из нового бюджета Швеции на 2021 год, подготовленного правительством и сотрудничающими с ним парламентскими партиями. Об этом 21 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Напомним, что повышение размера пособий по безработице, выплачиваемых страховыми кассами, явилось одной из антикризисных мер, у которой прибегло правительство этой весной, когда многие в результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции десятки тысяч шведов стали безработными. Теперь министр финансов Швеции Магдалена Андерссон объявляет, что высокий уровень пособий сохранится.

«Да, они будут продлены еще на два года, и ясно, что является важным сигналом для тех, кто сейчас рискует стать безработным из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, или уже стал им», — заявила министр.

Стоимость данной антикризисной меры оценивается в 5,8 млрд шведских крон (€567 млн) в 2021 году и чуть менее 5 млрд крон (€480 млн) в 2022 году. Таким образом, базовая компенсация или базовый уровень пособия по безработице сохранится на уровне 510 крон (€49) в день, что является максимумом по сравнению с предыдущими максимальными выплатами в 365 крон (€35) ежедневно.