Москва, 21 сентября 2020, 09:41 — REGNUM Сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%, Банк России поступил ожидаемо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его словам, в настоящее время мы наблюдаем незначительное увеличение темпов инфляции, волатильность курса национальной валюты, угрозу дальнейших санкций, усиление давления на российскую экономику. Все это, как полагает экономист, и послужило причиной того, что ЦБ решил не менять ключевую ставку.
Как подчеркнул Твердохлеб, по его мнению, дальнейшее снижение ключевой ставки во многом оправданно, потому что сегодня наблюдаются определенные признаки оживления экономики, которые можно было бы стимулировать с помощью монетарных инструментов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшей недели, 18 сентября Центральный Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%