Москва, , 09:41 — REGNUM Сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%, Банк России поступил ожидаемо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его словам, в настоящее время мы наблюдаем незначительное увеличение темпов инфляции, волатильность курса национальной валюты, угрозу дальнейших санкций, усиление давления на российскую экономику. Все это, как полагает экономист, и послужило причиной того, что ЦБ решил не менять ключевую ставку.

«Говорить о том, что именно в результате сохранения ключевой ставки произойдет снижение ставок по кредитам, я бы не стал. В то же время общий тренд на снижение ставок по кредитам продолжится и будет достаточно устойчивым, — отметил Твердохлеб. — Что касается ставок по депозитам, может наметиться незначительное увеличение потому, что банки заинтересованы в дополнительных ресурсах. На сегодня ставки по депозитам снизились настолько, что не интересны населению, и мы даже видим некий отток, а это ресурсы банков».

Как подчеркнул Твердохлеб, по его мнению, дальнейшее снижение ключевой ставки во многом оправданно, потому что сегодня наблюдаются определенные признаки оживления экономики, которые можно было бы стимулировать с помощью монетарных инструментов.

«До конца года ставка будет в пределах 4%. Либо на осеннем, либо на зимнем заседании перед Новым годом, скорее всего, ставка будет снижена», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшей недели, 18 сентября Центральный Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%