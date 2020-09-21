Тверь, , 09:40 — REGNUM Для закрепления кадров в регионах изобретать велосипед не нужно, у властей есть все механизмы, чтобы решить этот вопрос, считает председатель попечительского совета Тверской региональной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников, комментируя ИА REGNUM законопроект, внесенный ранее депутатом Госдумы Федотом Тумусовым («Справедливая Россия»), о «студенческом капитале».

«Инициатива депутата Ф.С. Тумусова, конечно же, благая, но больше похожа на предвыборный политический пиар, чем на системную, государственную позицию и желание реально решить проблему с закреплением молодых кадров в регионах», — считает собеседник агентства.

Эксперт отмечает, что сегодня вопрос «вымывания кадров» в пользу Москвы для Тверской области стоит более чем актуально, но винить молодёжь в этом не стоит, а «действующей системе всех уровней власти вполне под силу решить данную проблему».

«Москва и Санкт-Петербург всегда и во все времена были, есть и будут нашими главными городами, нашими столицами, где представлены самые лучшие примеры и условия для жизни людей, соответственно, если молодые люди стремятся связать свою жизнь с большим городом, то не надо им в этом мешать, а наоборот, надо их смело туда отпускать жить и работать. Но уезжать в большой город молодежь, в данном случае молодежь Верхневолжья, должна с частичкой своей малой родины в душе и в сердце. И очень много примеров, когда наши земляки делают блестящие карьеры вдали от малой родины, но никогда не забывают ее и помогают ей, зачастую больше, чем местные жители, которые себя считают «коренными патриотами», — считает Садовников.

А возможности закрепить кадры в регионах после окончания вузов есть, и здесь изобретать велосипед не нужно, уверен Садовников.

«У нас есть самый лучший пример, который мы можем и обязаны взять из советской практики. Понятно, что вернуть полностью бесплатное образование мы не сможем, пока по крайней мере, но от этого и надо исходить. Если молодой человек, точнее его родители могут позволить обучение в любом вузе страны на платной основе, то они вправе и выбирать, где делать карьеру будущему специалисту с высшим образованием. А если молодой человек и его родители не могут позволить платить за обучение в вузе, и таких большинство в стране, то здесь и должны включаться принципы и механизмы государственного регулирования и управления», — отмечает собеседник агентства.

При этом, обращает внимание Садовников, обязательно должны соблюдаться принцип реальной потребности в молодом специалисте предприятия или региона, принцип юридической гарантии решения задачи закрепления кадров в регионе — для этого должен подписываться строгий трёхсторонний контракт по схеме «студент-предприятие-регион», в соответствии с которым студент принимает на себя обязанности учиться и после окончания вуза не менее пяти лет отработать на предприятии, которое дало направление на учебу. В случае неисполнения требований молодой человек должен оплатить расходы на обучение. Государство при этом должно обеспечить будущего выпускника бесплатным социальным жильем, гарантированным рабочим местом в связке с предприятием и оговоренной в контракте минимальной зарплатой не ниже средней по региону по данной специальности. Немаловажным эксперт считает соблюдение принципа обеспечения минимальной материальной мотивации оплаты труда — минимальная зарплата молодого специалиста должна быть не ниже средней по региону.

«Например, средняя по региону в Тверской области за 2019 год составляет около 30 тысяч рублей, то минимальная зарплата молодого специалиста должна быть не ниже этой суммы, иначе получается лукавство на государственном уровне, и вот практический пример такого лукавства. В Бологом молодой учитель после вуза, работая на одной ставке, реально получает на руки 12 тысяч рублей, сюда входит оклад по должности 8 тысяч и 50% премия, соответственно, на полторы ставки зарплата составит меньше 20 тысяч рублей в месяц, но тогда страдает качество такого образования и происходит моральное выгорание педагога от перегрузки», — говорит Садовников.

«Давайте проанализируем в цифрах инициативу «финансовой поддержки» молодого специалиста, которую представил депутат Госдумы Ф.С. Тумусов. Человек после вуза вернулся домой, например в Бологое, получив специальность учителя. Его возьмут работать в школу, и дальше такая вот арифметика «домашнего бюджета». Зарплата 12 тысяч, жилья своего нет, надо снимать, а это минус 12−15 тысяч. Хорошо, берем 500 тысяч рублей, инициированных Ф.С. Тумусовым. Делим их на 15 тысяч рублей (съем жилья) и получаем 33 месяца, т. е. меньше трех лет. И всё, а дальше что?! А теперь посчитаем «домашний бюджет», если системно подойти к решению вопроса, как описано выше, то получается — жилье молодой специалист получает автоматически и бесплатно, т. е. уже 12−15 тысяч в месяц экономия семейного бюджета, за три года 540 тысяч рублей. Плюс минимальная зарплата не 12, а 30 тысяч рублей в месяц, а это еще плюс 18 тысяч, и за три года получается «прибавка» 650 тысяч рублей. Таким образом, мы видим, что системные государственные меры позволят только за три года увеличить сэкономленный семейный доход на 1,2 млн рублей, при этом, что касается жилья, то его в муниципалитетах достаточно, чтобы без лишних бюджетных средств решить эту задачу, была бы только инициатива глав регионов и муниципальных образований», — говорит Садовников.

Идея же «подъемных» 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса, по мнению собеседника агентства, утопична для малых городов и поселений — там вся «территория» поделена между бизнесом «из 90-х» и федеральными торговыми сетями.

«Соответственно, кроме как предвыборной показухой подобные инициативы депутатов назвать нельзя», — отмечает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Федот Тумусов разработал законопроект, в соответствии с которым выпускникам вузов предложено выплачивать студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей.