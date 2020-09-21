Стокгольм, , 10:17 — REGNUM 21 сентября — роковой день для финансов Швеции, как минимум на ближайший финансовый год, поскольку именно в этот день, правительство представляет на рассмотрение парламентариев законопроект по вопросу бюджетного планирования на 2021 год. Как подчеркнул в своей статье от 21 сентября политический обозреватель Sveriges Radio Томас Рамберг, «несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, и безработицу, министр финансов Магдалена Андерссон сегодня определенно наиболее счастлива, чем когда она представляла на рассмотрение свой предыдущий проект бюджета».

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«Сегодняшний государственный бюджет уникален во многих отношениях», — подчеркивает аналитик.

Рамберг отмечает, что в текущих инициативах Андерссон в этом году следует выделять несколько предложений, которые принесут пользу людям с обычным или низким уровнем дохода. Так, например, страховые кассы по безработице продолжат выплачивать рекордно высокие пособия по безработице в течение двух лет, тем самым поддерживая и увеличивая минимальный уровень пенсионных начислений.

Снижение налогов, на которое правительство так неохотно согласилось, также будет иметь положительный эффект для домохозяйств с низким или средним уровнем дохода. Кроме того, правительство премьер-министра Стефана Лёвена может гордиться своей умелой политикой распределения, когда оно выделяет средства в казну муниципалитетов и регионов на образование и здравоохранение.

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