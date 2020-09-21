Стокгольм, , 09:45 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелеными», совместно с сотрудничающими с ним партиями «Либералов» и «Центристов» представит на рассмотрение Риксдага бюджет, который премьер-министр Стефан Лёвен уже окрестил «историческим». В настоящие минуты проходит пресс-конференция министра финансов Швеции Магдалены Андерссон. Об этом 21 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Проект бюджета, согласованный четырьмя партиями, предполагает вливание более 100 миллиардов шведских крон (€9,6 млрд), которые «перезагрузят» экономику Швеции после пандемии коронавирусной инфекции.

Во время пандемии система национального здравоохранения подверглась серьезному давлению, в ее работе были выявлены существенные недостатки. Поэтому в следующем году муниципалитеты и регионы могут получить 20 миллиардов крон (€1,9 мрлрд).

«Центристы» и «Либералы» настаивают на снижении налогов. Журналисты отмечают, что порядка 13,5 миллиардов крон (€1,3 млрд) дадут возможность 7 миллионам граждан облегчить свою финансовую нагрузку вследствие снижения налога на прибыль. 10 миллиардов крон (€960 млн) могут пойти на снижение корпоративных налогов, что заставит компании почувствовать большую свободу маневра и начать инвестировать.

Еще 10 миллиардов крон могут быть выделены на дополнительные инвестиции в области защиты климата. В частности, будет усилено давление на систему общественного транспорта с целью ее перехода на биотопливо.

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