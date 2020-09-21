Оренбург, , 09:34 — REGNUM В аэропорту Оренбурга после ремонта в здание таможни перенесут пункт выдачи багажа. Об этом в Instagram сообщил губернатора Денис Паслер.

«Нашли решение по модернизации багажного отделения аэропорта. Не раз слышал справедливые претензии к тому, как организована выдача багажа в холодном неприспособленном помещении. Сейчас аэропорт разрабатывает проект капитального ремонта здания таможни на привокзальной площади и переноса в него пункта выдачи багажа», — сказал глава региона.

После реконструкции площадь терминала составит 1 тыс. квадратных метров. Пункт выдачи багажа оснастят транспортером. По словам Паслера, в терминале создадут такие условия для людей, какие и должны быть в международном аэропорту.

Сроки реализации проекта модернизации не указаны. Стоит отметить, что Международный аэропорт Оренбурга им. Ю.А. Гагарина находится в региональной собственности и готовится к процедуре приватизации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье оценили затраты на мероприятия по приватизации аэропорта