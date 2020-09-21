Москва, , 09:31 — REGNUM В сентябре 2020 года в России изменилась стоимость восьми новых моделей Mercedes-Benz. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Автомобили немецкого премиального бренда подорожали от 40 до 500 тыс. рублей, что составляет 0,9 — 4,0% относительно прежней цены.

Цена автомобилей Mercedes-Benz С-класса, Е-класса, а также кроссоверов GLC Coupe и GLC-Class выросла на 40 — 260 тыс. рублей.

Что же касается кроссоверов GLE, GLE Coupe и GLS-Class, то они подорожали на 150 — 380 тыс. рублей. При этом самое большое повышение цен наблюдается у вседорожника G-Class — на 300 — 500 тыс. рублей.

Напомним, в первом полугодии нынешнего года продажи новых машин Mercedes-Benz в РФ упали на 14%, до 16 246 единиц.

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