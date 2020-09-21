Уфа, , 09:13 — REGNUM Завод по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь намерены построить в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба корпорации развития республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный проект был рассмотрен в индустриальном парке «Уфимский» в ходе встречи директора управляющей компании Артема Пензина с представителем Минпрома Башкирии Валерием Демидовым и с генеральным директором компании ООО «БОГАН» Ван Ваньчжэнь.

Отмечается, что компания планирует построить завод в Башкирии по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь. Китайская сторона уже выбрала производственную площадку для строительства завода общей площадью два га. Для реализации данного проекта потребуется порядка трех млрд рублей. Большая этих средство являются прямыми инвестициями иностранного инвестора. При этом будут созданы около 200 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось о том, что индустриальный парк «Уфимский» площадью 298,5 га осуществляет свою деятельность в Уфимском районе Башкирии. Он создан для развития малого и среднего бизнеса. При этом управляющей компанией данного парка является корпорация развития республики. Уже создано около 650 рабочих мест с уровнем доходов выше, чем в среднем по региону.

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