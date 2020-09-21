Токио, , 09:11 — REGNUM Продажи автомобилей (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см) на авторынке Японии по итогам августа 2020 года упали на 16,1% по сравнению с августом 2019 года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

Так, в прошлом месяце в Японии был продан 169 341 автомобиль. С начала 2020 года по август включительно на японском авторынке было реализовано 1 575 238 автотранспортных средств, что на 19,5% меньше, чем год назад.

Самой популярной маркой авто в Японии в отчетный период стала Toyota. Продажи этого бренда упали в августе на 18,7%, до 87 652 экземпляров.

На второй строчке оказалась Honda с результатом 19 160 проданных автомобилей — на 28,4% меньше, чем год назад. Третье место у бренда Nissan (13 538 ед.; — 36,5%).

Ранее стало известно, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил версию с 200-сильным турбированным дизельным двигателем.

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