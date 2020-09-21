Чита, , 09:05 — REGNUM Работа по созданию платформы «Цифровой лес» завершается в Забайкальском крае. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова заместителя главы региона Забайкальского края Михаила Чуркина, участие в данном пилотном проекте позволит получить полную прозрачность для работы инвестора.

«Так, инвестор, приходя с проектом, будет точно видеть, сколько леса есть на земельном участке, были ли там пожары, незаконные вырубки, сколько с тех пор успело леса вырасти. Дополнительно система позволит осуществлять мониторинг незаконных рубок», — сказал Михаил Чуркин. По его оценке, первый этап проекта планируют запустить до конца 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 г. Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса.

Проект «Цифровой лес» реализуется в рамках поручения заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ — Юрия Трутнева. Интернет-сервис будет состоять из четырех основных блоков: интерактивной карты с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, электронной торговой площадки для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, электронной «биржи» товаров и услуг, «цифрового паспорта древесины».

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