Москва, , 09:04 — REGNUM Власти Москвы выделили для поддержки представителей малого и среднего бизнеса более 66 млн рублей субсидий, сообщается на портале мэра столицы.

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Столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития одобрено 879 заявок совокупным объемом 1,3 млрд рублей. На рассмотрении находится более 2 тыс. заявок на сумму более 1,7 млрд рублей.

С помощью субсидий можно возместить расходы на оплату лизинговых платежей, на участие в выставках, ведение бизнеса по франшизе, покупку оборудования и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где заняты 2,2 млн человек.

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