Варшава, , 08:59 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда впервые высказался о результатах голосования в Сейме по скандальным поправкам в Закон о защите животных. Предлагаемые нововведения вызвали широкую дискуссию в элите и обществе. Об этом передает Dziennik.

В своем выступлении польский лидер подчеркнул, что видит проблемы и интересы как сторонников, так и противников новых правил в обращении с животными:

«Решая дальнейшую судьбу Закона о защите животных, я буду принимать во внимание как вопросы гуманного обращения с животными и их благополучия, так и экономические интересы польских фермеров».

Президент заявил, что последние несколько недель были «трудным временем для польского сельского хозяйства», в том числе из-за того, что происходит в политике, а именно рассмотрение поправок, которые напрямую связаны с фермерством.

«Хочу подчеркнуть, что еще ничего не ясно. Обсуждение продолжается, законодательная и парламентская работа над этим актом еще не завершена, — подчеркнул он.

По мнению Дуды, «если настоящий фермер занимается разведением животных, он должен быть ответственным за то, чтобы с этими животными хорошо обращались, чтобы эти животные жили в наилучших возможных условиях».

Президент подчеркнул, что забота о животных очень важна для него, но «нельзя забывать и о фермерах, о качестве жизни их семей.

«Это необходимо учитывать во время любой законодательной или парламентской работы», — отметил он, продемонстрировав лояльность к обеим сторонам конфликта.

Напомним, новые правила защиты животных закрепляют, среди прочего, усовершенствование порядка функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи. Но наибольшие дискуссии в элите и обществе вызывают нормы, запрещающие разведение животных на мех. Так, по мнению министра сельского хозяйства Польши, новые правила предельно негативно отразятся на доходах фермеров. Он в открытом письме заявил, что инициировавшая данные изменения правящая партия «прекратила быть защитником деревенских жителей».

Голосование, состоявшееся в польском Сейме по поводу скандальных поправок, резко разделило правые партии, входящие в правящую коалицию. Она на грани распада.