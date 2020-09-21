Токио, , 08:59 — REGNUM Японские компании Electric Power Development и Japan NUS реализуют демонстрационный проект по хранению углекислого газа глубоко под землей в 2021 году в Индонезии, передаёт информационное агентство Kyodo.

Этот проект разрабатываемся в рамках усилий по сокращению выбросов газов, приводящих к парниковому эффекту.

План реализации проекта рассчитан на четыре года. Хранение газа будет организовано на территории газового месторождения в провинции Центральная Ява и осуществляться при поддержке правительства Индонезии и государственной нефтяной компании PT. Pertamina.

Газопровод протяженностью около 4 км будет проложен между газовым месторождением и местом хранения углекислого газа, который зароют на глубину около 3,6 км.

План проекта утвердило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в мае 2020 года. Япония, согласно заявлению Министерства, считает сокращение выбросов парниковых газов в других странах столь же важным, как и сокращение выбросов в своей стране.