Москва, , 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). О соответствующем расследовании сообщает 20 сентября на своём сайте Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

В журналистском расследовании участвуют 110 медиа из 88 стран, включая ICIJ, BuzzFeed, OCCRP. Подозрительные банковские операции связаны с именами таких российских граждан, как предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев, знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений.

Журналисты утверждают, что в 2010 году компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, которую относят к аффилированным лицам ряда российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Юмашев, говорится в отчётах, получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которой, предположительно, владеет миллиардер Алишер Усманов. Находящиеся под санкциями Ротенберги заподозрены в международных расчетах через лондонский банк Barclays.