Иркутск, , 08:48 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области обнародовало информацию о золотодобыче в регионе. Всего за январь — август 2020 года недропользователи извлекли 16,784 тонны золота, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем — 10,657 тонны (+12,9%) — пришелся на рудное золото. Лучшие показатели продемонстрировало АО «Полюс Вернинское» (входит в «Полюс») — 5,694 тонны (+6,6%). Далее следует: ПАО «Высочайший» (без учета ГРК «Угахан») — 2,269 тонны (+38,3%), ГРК «Угахан» (входит в «Высочайший») — 1,574 тонны (+12,4%) и ООО «Друза» — 699 кг (-6,9%).

Добыча россыпного золота составила 6,127 тонны (-8,3%). В частности, предприятия холдинга «Лензолото» (входит в «Полюс») извлекли 2,938 тонны (-1%), АО «Витим» — 1,596 тонны (-13%), ООО «Угахан» — 350 кг (-8,4%), АО ГПП «Реткон» — 318 кг (-6,7%), ООО А/С «Иркутская» — 215 кг (+7,5%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года недропользователи Иркутской области добыли 25,257 тонны золота, что на 0,7% больше, чем годом ранее. На долю рудного золота пришлось 14,867 тонны (+6,7%); добыча россыпного золота составила 10,39 тонны (-6,7%).

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