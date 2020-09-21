Москва, , 08:51 — REGNUM Кредитом KIA Finance и банков-партнеров с января по август 2020 года воспользовались около 50% российских клиентов южнокорейской компании KIA в России. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Таким образом, за первые восемь месяцев нынешнего года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовались более 42 тыс. российских автолюбителей.

В августе наиболее популярным авто марки стала модель KIA Rio. За прошлый месяц дилеры KIA в России продали 19 818 автомобилей, что на 7% выше результата прошлого года. Всего же по итогам января — августа текущего года в России было реализовано 119 075 машин KIA. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В итоге корейская компания удерживает первое место по продажам автомобилей среди иностранных автопроизводителей в России. Рыночная доля реализации авто бренда на российском авторынке составила 13,5%.

Ранее компания Kia объявила о старте продаж в Индии нового бюджетного кроссовера Kia Sonet. Эта новинка собрана на той же платформе, что и кроссовер Hyundai Venue.

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