Барнаул, , 08:25 — REGNUM В Алтайском крае продолжается уборочная кампания. Как сообщает сегодня, 21 сентября, телеграм-канал регионального правительства со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, аграрии собрали уже 74% зерновых и зернобобовых.

По словам чиновника, из-за засухи урожайность данных культур несколько ниже обычной, зато ценовая ситуация складывается более благоприятная.

На торговых площадках можно встретить предложение о покупке пшеница третьего класса по цене 13—16 тыс. руб. за тонну. Хотя ещё несколько лет назад алтайские крестьяне не могли продать зерно по цене выше 8—10 тыс. руб. за тонну.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к началу сентября 2020 г. в регионе было собрано 56% зерновых и зернобобовых культур. Вместе с тем из-за небывалый засухи площадь гибели сельскохозяйственных культур составила более 159 тысяч гектаров.

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