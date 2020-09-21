Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Объем вкладов в банках Казахстана по итогам января-июля 2020 года вырос на 18,2%, до 19,9 трлн тенге ($47,2 млрд), сообщает портал Rankig. kz со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

На долю депозитов приходится 78,3% от общего объема вкладов. Среди банков Казахстана по годовому росту депозитной базы на первом месте находится Jýsan Bank — прирост 60,8%, далее следуют Kaspi Bank — 34,1% и Сбербанк — 33,7%.

Отметим, общий объем вкладов десяти крупнейших банков Казахстана достиг 17,3 трлн тенге ($41,1 млрд), или 86,9% от общего объема вкладов. Крупнейших банк Казахстана — «Народный банк» увеличил объем вкладов на 10%, до 6,196 трлн тенге ($14,7 млрд).

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