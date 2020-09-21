Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам дня 18 сентября нефть сорта Brent подешевела на 0,68%, до $42,92 за баррель. В течение дня цены на нефть демонстрировали разнонаправленную динамику. Давление на нефтяной рынок оказывали своим снижением американские фондовые индексы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Участники рынка опасаются ужесточения ограничительных мер из-за второй волны коронавируса, которые снизят спрос на нефть и нефтепродукты и больно ударят по нефтяному и фондовым рынкам.

Сегодня, 21 сентября, нефть сорта Brent подорожала на 0,50%, до $43,19. Росту котировок способствует общее ослабление американской валюты на Форекс на фоне новости о снижении уровня опасности из-за коронавируса в Новой Зеландии.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе от 0,06% до 0,15%. Без роста фондовых индексов ценам на нефть не вырасти.

Сегодня в Японии выходной день, поэтому на торгах в Азии объемы снижены, и неизвестно, как европейские участники отреагируют на ослабление доллара. Для покупателей ближайшая цель видится на уровне $44,35.

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