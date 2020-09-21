Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по иностранным валютам 18 сентября закрылись ростом. Рубль сдал позиции по всему рынку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,76%, до 75,74 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 89,67 руб., фунт/рубль — на 0,31%, до 97,82 руб.

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 4,25%, так как оно было ожидаемо рынком, однако ушёл в минус на американской сессии.

Его ослабление к основным валютам можно связать с техническими факторами перед выходными днями, а также с незначительным снижением цен на нефть. По итогам дня нефть сорта Brent подешевела на 0,68%, до $42,92 за баррель.

На настроения участников рынка также продолжали давить опасения по поводу роста числа случаев инфицирования коронавирусом и слабого восстановления мировой экономики.

18 сентября Европа установила рекорд по количеству выявленных за сутки заболевших — 79 тыс. 776 чел. Рост числа инфицированных связан с увеличением количества тестов. Коронавирусные ограничения ужесточили Австрия, Дания, Испания и Израиль.

Сегодня, 21 сентября, торги в Азии открылись снижением по доллару. Тон торгам задал своим укреплением новозеландский доллар. Росту котировок способствовала новость о снижении уровня опасности из-за коронавируса в Новой Зеландии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала ослабить карантинные ограничения и присвоить первый уровень опасности с 22 сентября. В Окленде уровень опасности понизится до второго.

Сегодня с утра нефть Brent подорожала на 0,50%, до $43,19. На Форекс рубль укрепился к доллару до 75,44 руб. По рублю сохраняется напряженность на фоне опасения санкций, связанных с ситуацией в Белоруссии и отравлением Навального. Приближение выборов в США (3 ноября) тоже прибавляет неопределенности мировым рынкам.

При сохранении положительной динамики на нефтяном рынке пара доллар/рубль вернется к уровню 75,10 руб. При снижении цен на нефть и укреплении доллара стоит ожидать повышения курса доллара до уровня 76,50 руб.

Налоговый период должен удержать рубль от ослабления. Пик налоговых платежей приходится на 25 сентября.

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