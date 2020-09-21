Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам августа 2020 года в России был продан 81 новый электрокар — на 62% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Так, по данным журналистов, рост продаж новых электромобилей фиксируется второй месяц подряд.

Самым продаваемым электрокаром в августе в России стал новый Audi e-tron. Обладателями этой модели стали 29 жителей России. На втором месте оказался Nissan Leaf, чей показатель продаж составил 22 единицы. По 10 экземпляров за отчетный период в России было продано Jaguar I-Pace и Tesla Model 3.

Также на российском авторынке в августе было продано пять экземпляров Tesla Model X, три единицы Hyundai Ioniq и по одному электромобилю JAC iEV7S и Tesla Model S.

Напомним, компания Audi объявила в России о старте приема предзаказов на Audi e-tron в июне 2020 года.

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