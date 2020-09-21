Харбин, Китай, , 08:05 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая повысила уровень экстренного реагирования по наводнениями с третьего до второго, сообщает агентство Синьхуа.

Новый уровень является вторым по серьезности по четырехуровневой шкале был объявлен в 20:00 по местному времени 18 сентября. Из-за непрекращающихся ливней в провинции, уровень воды на реках Амур, Сунгари и Нэньцзян превысил опасный на от 0,14 до 1,4 метра.

По данным штаб-квартиры по борьбе с наводнениями, на гидрологической станции Дунцзи на реке Амур на границе с Россией, достиг рекордного уровня в 39,7 метра 20 сентября.

В провинции был объявлен четвертый и третий уровень экстренного реагирования по наводнениям 2 и 11 сентября соответственно, а метеорологи призвали все департаменты провинции усилить меры по прогнозированию, предупреждению и аварийно-спасательным работам.