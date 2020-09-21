Москва, , 07:48 — REGNUM Арбитраж Москвы 22 октября 2020 года начнёт рассматривать многомиллионный иск к властям Москвы. В случае удовлетворения требований компании «Свир-лис» из бюджета Москвы должны будут выплатить более 496 млн рублей, заявленных как ущерб и упущенная выгода, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление в суд поступило 11 сентября, а 15 сентября его приняла судья Хабарова. ООО «Свир-лис» потребовало обязать «исполнить за счёт казны города Москвы обязательство по пункту 6.2. соглашения о возмещении ООО «Свир-Лис» ущерба и упущенной выгоды в размере 496 774 877 рублей». Ответчиками выступают правительство Москвы, департамент городского имущества, департамент строительства и префектура Центрального административного округа Москвы. Третьим лицом в спор приглашено министерство финансов региона.

Подробности иска пока не сообщаются, но известно, что истца с властями столицы связывал арендный договор, долг по которому в размере 11,9 млн рублей пытается взыскать один из департаментов Москвы. Помимо этого, ведомство пытается выселить ООО из помещения общей площадью 424 кв. м, расположенного в проезде Мясницкий, 4. Дело до конца не рассмотрено.

По данным ЕГРЮЛ, «Свир-лис» создано в мае 1992 года для розничной торговли одеждой в специализированных магазинах. Уставный капитал — 25 тыс. рублей, владелец с апреля 2020 года — Юлия Дьячкова, директор с июля 2020 года — Святослав Полтавченко.