Чебоксары, , 07:39 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве застройщика «Победа» не удалось провести собрание кредиторов из-за отсутствия кворума, при этом названа сумма задолженности по основному, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Собрание кредиторов было назначено на 18 сентября по инициативе конкурсного управляющего и должно было пройти в форме заочного голосования. На заседание был вынесен один вопрос — об отчёте конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения процедуры конкурсного производства.

«Сумма требований, установленная Арбитражным судом Чувашской Республики и включенная в реестр требований кредиторов, включая требования участников долевого строительства, включенных в реестр по передаче жилых помещений, на дату подведения итогов составляет 479 448 752,43 рубля основного долга (кредиторы с правом голоса)», — говорится, в частности, в документе.

Провести собрание кредиторов не удалось из-за отсутствия, поэтому оно признано несостоявшимся.

Напомним, решением Арбитражного суда Чувашии от 4 июля 2018 года (резолютивная часть от 27 июля 2018 года) общество «Победа» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в 2019 году наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чувашии: это дома в Чебоксарах по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»). В декабре 2019 года между федеральным и республиканскими фондами защиты прав дольщиков подписаны соглашения о финансировании завершения строительства двух объектов на общую сумму 380,6 млн рублей.

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