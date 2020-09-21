Кемерово, 21 сентября 2020, 07:26 — REGNUM ФНС России пытается оспорить одно из решений собрания кредиторов АО «Разрез Инской», которое ведёт разработку угольной шахты в Кемеровской области. Налоговая служба потребовала признать недействительным решение по пятому вопросу повестки, который касался хозяйственной деятельности разреза. Заявление арбитраж Кемеровской области планирует рассмотреть в рамках банкротного дела АО 7 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.
Собрание кредиторов, один из пунктов повестки которого оспаривает ФНС, прошло 13 августа 2020 года.
В итоге было решено «не прекращать хозяйственную деятельность АО «Разрез «Инской».
Основной кредитор общества — ООО «Угольная компания «Инская» (в открытых данных фигурировало как владелец разреза и шахты) с претензиями на сумму более 729,49 млн рублей (52,9% от числа конкурсных кредиторов). Долг перед УФНС Кемеровской области у компании-банкрота составляет более 99,596 млн рублей. Общий долг перед кредиторами реестра, по данным из августовского протокола, — более 1,377 млрд рублей.
Напомним, 22 июня 2020 года разрез был признан банкротом. В отношении предприятия Беловского района Кемеровской области ввели конкурсное производство. Управляющим был утверждён Алексей Лобастов.
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