Кемерово, , 07:26 — REGNUM ФНС России пытается оспорить одно из решений собрания кредиторов АО «Разрез Инской», которое ведёт разработку угольной шахты в Кемеровской области. Налоговая служба потребовала признать недействительным решение по пятому вопросу повестки, который касался хозяйственной деятельности разреза. Заявление арбитраж Кемеровской области планирует рассмотреть в рамках банкротного дела АО 7 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Собрание кредиторов, один из пунктов повестки которого оспаривает ФНС, прошло 13 августа 2020 года.

«Представитель ООО «Угольная компания «Инская» представил письменную позицию по данному вопросу, согласно которой, кредитор считает нецелесообразным прекращение деятельности должника. Напротив, в интересах должника, его кредиторов и особенно трудового коллектива в количестве 751 человека деятельность должника должна продолжаться с учётом произведённых вложений в перемонтаж лавы, запасов угля, спроса на уголь и других факторов», — отмечается в протоколе собрания.

В итоге было решено «не прекращать хозяйственную деятельность АО «Разрез «Инской».

Основной кредитор общества — ООО «Угольная компания «Инская» (в открытых данных фигурировало как владелец разреза и шахты) с претензиями на сумму более 729,49 млн рублей (52,9% от числа конкурсных кредиторов). Долг перед УФНС Кемеровской области у компании-банкрота составляет более 99,596 млн рублей. Общий долг перед кредиторами реестра, по данным из августовского протокола, — более 1,377 млрд рублей.

Напомним, 22 июня 2020 года разрез был признан банкротом. В отношении предприятия Беловского района Кемеровской области ввели конкурсное производство. Управляющим был утверждён Алексей Лобастов.

Шахтёрские протесты в Кузбассе: что произошло на «Разрезе Инской»?