Барнаул, , 07:19 — REGNUM Алтайские энергетики объявили о массовом запуске отопления в Барнауле. Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), он начнётся завтра, 22 сентября. Запуск и наладка гидравлических режимов займут около двух недель, но часть потребителей уже пользуется ресурсом.

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"ТЭЦ и котельные, находящиеся в управлении СГК, готовы к подаче ресурса. Ремонты на барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 идут согласно графику. На угольных складах создан запас топлива, который превышает установленный Минэнерго России норматив: в 2,5 раза по углю и почти в шесть раз по мазуту. Суммарный запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн», — сказано в пресс-релизе СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отопительный сезон в Барнауле начался 25 сентября 2019 года при том, что, согласно данным алтайских синоптиков, температура воздуха за окном не опускалась ниже +15 °С.

В текущем году отопление начали давать по заявкам с 7 сентября. По данным на 19 сентября, 113 школ и детских садов, 12 медицинских учреждений и 10 многоквартирных домов уже получают тепло.

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