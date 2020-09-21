Рубцовск, Алтайский край, , 07:14 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, с 8:00 местного времени специалисты Сибирской генерирующей компании начали подачу тепла в дома жителей Рубцовска (Алтайский край). Как сообщает пресс-служба компании, для обеспечения потребителей теплом на Южной тепловой станции СГК в работе находится котел №3, который несет нагрузку в 74 тонны пара в час.

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Температура теплоносителя составляет +42 °С. Этот показатель соответствует установившейся температуре наружного воздуха. По мере похолодания в городе энергетики будут повышать температуру сетевой воды.

Параллельно с Южной тепловой станцией свою работу начали 12 котельных, которые поставляют тепло рубцовчанам, живущим в западной части города.