Пекин, , 07:12 — REGNUM Китайская транспортная отрасль продолжила свое восстановление в августе по мере возобновления экономической активности и ее нормализации после сдерживания эпидемии COVID-19, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Индекс транспортных услуг Китая (CTSI) достиг 161,5 пункта в прошлом месяце, что на 8,9% ниже в годовом исчислении, сообщили в Китайской академии транспортных наук. Падение оказалось на 2,2 процентных пункта медленнее, чем в июле.

CTSI включает в себя объем перевозок пассажиров и грузов различными видами транспорта, включая железнодорожный, автомобильный, водный и гражданскую авиацию. За пазовый показатель и точку отчета в 100 пунктов были взяты данные за 2010 год.

Субиндекс для пассажирских перевозок в прошлом месяце составил 111,5 пункта, снизившись на 36,1% в годовом исчислении, в то время как для грузовых перевозок он вырос на 5,2% до 188,2 пункта.