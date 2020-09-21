Гонконг, Китай, , 05:59 — REGNUM Рекордный дефицит бюджета ожидается в текущем финансовом году властями Гонконга. Об этом 21 сентября сообщает газета The Standard.

Секретарь министра по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан рассказал изданию, что дефицит бюджета может составить более 300 млрд гонконгских долларов ($38,7 млрд). Уточняется, что с дефицитом бюджета Гонконгу придётся столкнуться впервые за 15 лет.

Пол Чан пояснил, что дефицит бюджета составит около 11% местного ВВП, а бюджетные резервы сократятся примерно до 800 млрд гонконгских долларов ($103,2 млрд). Этот объём позволит как минимум в течение года поддерживать расходы государства, однако их надо будет осуществлять в режиме жёсткой экономии.

Основной удар по экономике Гонконга был нанесён пандемией коронавируса. Власти вынуждены были предпринять ряд мер по стимулированию экономики, которая вступила в стадию рецессии ещё во время массовых протестных акций, которые начались осенью 2019 года. Уже во втором квартале текущего года в Гонконге уровень безработицы составил более 6%, и произошло падение уровня ВВП на 9%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гонконг привлёк на 30% больше инвестиций в первом полугодии 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Гонконг привлёк на 30% больше инвестиций, несмотря на санкции США