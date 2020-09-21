Челябинск, , 03:21 — REGNUM В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск к муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства из города Озерска (ММПКХ), которое в том числе занимается поставкой тепловой энергии потребителям. Основанием для обращения в суд послужил долг, заявленный в размере свыше 659 млн рублей. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

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Истцом в деле выступает московское ПАО «Фортум», работающее в сфере производства электроэнергии. С банкротным иском оно обратилось 18 сентября 2020 года. Сумма претензий составила 659 170 139,1 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Дело пока не принято к производству.

Одновременно с этим отдельными исками ПАО требует взыскания с МУП остальных долгов. В частности, 27 октября судья рассмотрит требование о взыскании задолженности за тепловую энергию и теплоноситель за май 2020 года в размере 34 709 957 рублей 77 копеек и пени в размере 321 067 рублей 11 копеек, а 5 ноября — о взыскании 19 515 979 рублей 81 копейки. В последний спор третьими лицами приглашены ФГУП «Производственное объединение «Маяк» и «Челябинвестбанк».

По данным ЕГРЮЛ, МУП создано в декабре 1999 года. Учредитель — администрация городского округа. Уставный капитал превышает 2,02 млн рублей. Директор с мая 2016 года — Александр Каюрин.