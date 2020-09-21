Москва, , 02:52 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил ещё один крупный иск Министерства обороны России к производителю боеприпасов, входящему в состав госкорпорации «Ростех» — АО «Научно-производственное объединение «Базальт». Последнему предстоит выплатить более 77 млн рублей неустойки, хотя истец запрашивал 154 млн рублей. Вердикт судьи ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с АО «НПО «Базальт» (ОГРН 1 127 747 209 501) в пользу Минобороны России (ОГРН 1 037 700 255 284) 77 086 590 рублей 73 копейки неустойки. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — решил судья Рыбин.

Общая сумма претензий к «Базальту» по этому делу составляла 154 498 408 рублей 3 копейки.

Напомним, ответчик производит современные виды боеприпасов для разных родов войск и работает на рынке с 1938 года. Компания — часть концерна «Технологии машиностроения» («Техмаш») госкорпорации «Ростех».

В июле 2020 года министерство уже взыскивало с компании неустойку по одному из контрактов — почти 25 млн рублей из 177,87 млн запрошенных изначально. В качестве нарушения фигурировало несоблюдение сроков и просрочка поставки товара.