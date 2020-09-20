Москва, , 17:33 — REGNUM Москва с помощью кредита Минску поддержит не только белорусскую, но и российскую экономику. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Российский министр подчеркнул, что Белоруссия является «очень близким торговым и экономическим партнером». Белоруссия является «очень хорошим заемщиком», уточнил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва направит государственный кредит Минску в размере $1,5 млрд.

Ранее Лукашенко заявил, что из $1,5 млрд, которые Россия предоставляет в качестве кредита, $1 млрд — это фактически старый долг.

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