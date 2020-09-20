Рига, 20 сентября 2020, 08:41 — REGNUM Латвийская железная дорога рассчитывает в ближайшие годы немного нарастить объем грузоперевозок, но показателей прежних лет достигнуть уже не удастся никогда. Об этом заявил председатель правления Латвийской железной дороги Марис Клейнбергс, передаетBaltic Course.
По словам Клейнбергса, в 2020 году Латвийская железная дорога вынуждена считаться со спадом объема грузоперевозок, поэтому компания сделал упор на снижении издержек, поиске новых рынков и привлечении клиентов.
Он отметил, что по прогнозам в 2020 году Латвийская железная дорога перевезет порядка 25 млн тонн грузов. Это в два раза меньше, чем в 2019 году. Такое падение связано с тем, что Россия перенаправила свои грузы из латвийских портов в собственные порты на Балтике.
«В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно небольшой, я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — сказал Клейнбергс.
В прежние годы до 70% всего грузопотока на Латвийской железной дороге приходилось на грузы из России. Основной груз — уголь. Однако сейчас российский уголь переваливается в порту Усть-Луга, да и спрос на уголь в странах ЕС падает — роста грузопотока данного товара уже не будет.
В связи с этой ситуацией Латвийская железная дорога вынуждена отказаться от проекта полной электрификации. До конца 2020 года будут уволены порядка 1500 сотрудников компании — это примерно 24% всех сотрудников Латвийской железной дороги. Также компания избавится от ненужных и непрофильных активов. Правительство Латвии вынуждено выделить средства компании, чтобы она не разорилась.