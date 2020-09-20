Тюмень, , 07:17 — REGNUM Тюменские птицефабрики активно защищаются от птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба управления АПК Тюменского района.

Карантин по птичьему гриппу в четырёх районах Тюменской области держит в тонусе крупные птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер», «Боровская имени Созонова» и «Пышминская».

Бюджет на дезинфекцию увеличен в два раза, сообщила директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко. На предприятии усилили план санитарных мероприятий, провели реконструкцию прачечной, где стирается спецодежда, сделали новый дезбарьер, улучшили мойку техники.

«Кроме всех этих необходимых мер, на мой взгляд, важнейшим условием остаётся санитарная культура. Именно сознательность и дисциплина работников — самое сильное оружие», — отметила Оксана Величко.

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