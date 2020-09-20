Тюмень, , 07:06 — REGNUM В развитие агропромышленного комплекса Тюменского района инвестиции за последние три года составили около 12 млрд рублей. Большая их доля пришлась на крупные предприятия, сообщает управления АПК муниципалитета.

«ТюменьАгро» развивает сеть теплиц, среди капиталоёмких инвестпроектов птицефабрики — «ПРОДО Тюменский бройлер», «Боровская имени Созонова» и «Пышминская».

"Это всё миллиардные вложения в модернизацию. В частности, за три года «Тюменский бройлер» вложил более миллиарда рублей, большая часть которых ушла на строительство новых птичников», — сообщает заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.