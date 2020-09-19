Пекин, , 23:57 — REGNUM Увольнение сотрудников за нарушение запрета за использование смартфонов iPhone объявила компания Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. в Китае. Об этом 18 сентября сообщает портал ixbt.com.

Согласно правилам, которое установило руководство компании, сотрудникам запрещено пользоваться аппаратами американской корпорации Apple. В случае, если работники решат заменить аппарат китайским смартфоном от Huawei, то руководство компенсирует им 15% от покупки.

Сотрудникам предоставили 30-дневный срок, чтобы успеть заменить гаджет. Нарушившие новые правила не будут иметь права работать в компании.

Напомним, китайская компания Huawei попала под американские санкции. К примеру, корпорация Google, которая является разработчиком операционной системы Andoid ввела запрет на использование китайской компанией своих технологий.