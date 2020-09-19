Токио, 19 сентября 2020, 20:41 — REGNUM В Японии первая за 7 лет смена премьер-министра превратилась в повод для выпуска тематических сувениров.
Японские компании начали продажу самых разных товаров, связанные с премьер-министром Сугой: от керамических чашек до новых закусок.
Так, например, компания по производству керамических чашек из префектуры Гифу разработала три вида японских чашек «юноми» с изображением Суги.
Компания уже получила около 10 000 заказов, включая те, которые были сделаны до того, как Сугу избрали премьер-министром 16 сентября.