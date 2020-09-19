История вопроса

Япония, согласно основному закону страны является конституционной монархией, где номинальным руководителем государства считается император. Реальная высшая исполнительная власть сосредоточена в правительстве или Кабинете министров Японии. Он состоит не менее чем из 14, а в особых случаях — 17 министров, возглавляющих соответствующие министерства. Их назначает и увольняет глава Кабинета министров — премьер-министр Японии, а утверждает назначение император. Более половины членов Кабинета должны избираться из депутатов парламента Японии. В состав кабинета министров входит секретариат кабинета министров Японии — ведомство, которое выполняет функции советника и представителя премьер-министра. Правительство подотчётно парламенту Японии, который может выразить недоверие кабинету, автоматически отсылая всех его членов в отставку.