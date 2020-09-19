Москва, , 20:12 — REGNUM Повышающий коэффициент 3,5 по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) при добыче полезных ископаемых позволит приблизиться к уровню горной ренты в мировой практике. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

Во всех странах мира при добыче полезных ископаемых недр пользователи уплачивают государству горную ренту в виде роялти, привязанного к цене на ресурсы. При этом для российских компаний, добывающих твердые полезные ископаемые, в том числе руду, химическое сырье, налоговое законодательство было неожиданно сверх либерально.

Уплачивается горная рента от себестоимости затрат на добычу, что в разы, а в некоторых случаях и в десятки раз меньше, чем справедливая рыночная цена на такие природные ресурсы. Для сравнения: эффективная ставка НДПИ в России по нефти составляет от 40 до 50%, по газу — 15%, драгкамням — 8%, по драгметаллам — около 6%, а по твердым полезным ископаемым всего 0,5 — 0,6% (!) от получаемой выручки.

Соответствующие ставки в других странах варьируются от 2% до 6%. Новый уровень позволит хотя бы приблизиться к уровню горной ренты в мировой практике.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что отмена льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сохранит государству сотни миллиардов рублей.