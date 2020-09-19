Москва, , 20:00 — REGNUM Отмена льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений сохранит государству сотни миллиардов рублей. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

При общей достаточно высокой нагрузке по НДПИ льгот нефтяникам за прошлые годы надавали так много, что вся система стала напоминать лоскутное одеяло: льготы на все случаи жизни, в ряде случаев компании много лет могли вообще не платить никаких налогов. Льгот было уже так много, что возникало ощущение, что добыча нефти и вовсе невыгодное занятие, если без нулевых ставок инвестиции невозможны.

И хотя Минфин делал попытки перевести систему на НДД (налог на добавленный доход), старая система пока сохраняется. Но есть льготы, которые совсем уже морально устарели и потеряли смысл.

В частности, речь идет о так называемом коэффициенте выработанности. Изначально она была введена для старых выработанных месторождений, поскольку добыча на них намного более затратна, чем на месторождениях с большими остаточными запасами. Однако коэффициент был введен еще в 2007 году, с тех пор параметры его расчета безнадежно устарели, и в настоящий момент приводят не к стимулированию добычи, а к сверхприбыли у нефтяных компаний.

Нередки случаи, когда рентабельное месторождение с огромными запасами попадает под налогообложение как старое выработанное. Это приводит к огромным потерям для государства, речь идет о сотнях миллиардов рублей.

При этом решить проблему может гибкий НДД, так полюбившийся нефтяникам — он может снизить нагрузку адресно для действительно старых нерентабельных месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что корректировка НДД стала компромиссом нефтяных лоббистов и министерства финансов Российской Федерации.